Corea del Sud: sussidi disoccupazione aumentati del 58 per cento durante presidenza Moon (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nel paese è tornato ad aumentare nel mese di aprile, raggiungendo quota 4,4 per cento, come certificato dai dati pubblicati dal governo sudcoreano nella mattinata di ieri, 15 maggio. Il dato è un ulteriore segnale di debolezza del mercato economico in un contesto di rallentamento dell’economia asiatica, che interessa anche la quarta economia regionale, colpita dal calo della domanda cinese. Il tasso di disoccupazione registrato ad aprile è superiore di 0,3 punti percentuali al precedente mese di marzo, ed è anche il dato peggiore registrato ad aprile nell’arco degli ultimi 19 anni. Il numero degli occupati è comunque aumentato di 171mila unità su base annua, a quota 27,03 milioni. E’ tornata anche ad aumentare la disoccupazione giovanile, che si è attestata all’11,5 per cento, contro il 10,7 per cento di un anno prima. Il settore manifatturiero sudcoreano continua a scontare il calo maggiore degli addetti: 53mila occupati in meno ad aprile, mentre grande distribuzione e vendita al dettaglio hanno perso assieme 76mila addetti. Continuano invece ad aumentare gli impiegati nei settori relativi al welfare sociale e all’istruzione, per effetto della campagna di assunzioni del governo nel settore pubblico. (segue) (Git)