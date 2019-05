Usa: al via in Oklahoma processo per oppioidi contro Johnson & Johnson

Washington, 28 mag 23:06 - (Agenzia Nova) - E' iniziato oggi, 28 maggio, a Norman, in Oklahoma, il primo di quasi duemila casi portati da autorità locali e federali contro grandi case farmaceutiche per verificare le loro responsabilità nell'epidemia di farmaci oppioidi che sta dilagando negli Stati Uniti. La causa avviata dallo stato dell'Oklahoma contro il colosso Johnson & Johnson è importante perché, essendo la prima, potrebbe stabilire un precedente in relazione ai danni subiti dalle comunità statunitensi devastate dalla crisi di oppioidi. L'accusa è che le case farmaceutiche avrebbero facilitato l'abuso dei farmaci anche quando non necessari e minimizzando i rischi di assuefazione. Il procuratore generale dell'Oklahoma, Mike Hunter, ha accusato Johnson & Johnson - l'unico difensore rimasto nel caso - di aver "inondato" lo Stato con antidolorifici che creano dipendenza. Il verdetto si attende in piena estate. (segue) (Was)