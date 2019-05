Uruguay: riunione presidente Vazquez con rappresentanti Ue, focus su accordo commerciale e crisi Venezuela

- Le relazioni bilaterali, l'accordo tra Unione europea (Ue) e Mercato comune del Sud (Mercosur) e la crisi politica ed umanitaria in Venezuela. Questi i temi al centro della riunione tenutasi oggi a Montevideo tra il presidente dell'Uruguay, Tabaré Vazquez, ed i rappresentanti diplomatici dell'Ue, segnala una nota ufficiale di Montevideo. "Siamo nella fase finale ma con questioni ancora da risolvere da entrambe le parti in relazione soprattutto ai settori agricoli e dell'allevamento", ha dichiarato Vazquez al termine dell'incontro. "Ci sono paesi dell'Unione europea che hanno una produzione molto simile a quelli del Mercosur, non è facile ma neanche impossibile", ha chiarito il presidente uruguaiano, sottolineando che tra i punti in discussione figurano anche le denominazioni di origine. (segue) (Abu)