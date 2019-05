Uruguay: riunione presidente Vazquez con rappresentanti Ue, focus su accordo commerciale e crisi Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dei colloqui anche la questione di una soluzione pacifica e di consenso alla crisi in Venezuela. "C'è grande preoccupazione ma anche speranza di poter avanzare nei negoziati tra governo e opposizione", ha dichiarato Vazquez. "L'Unione europea e l'Uruguay lavorano insieme per una soluzione pacifica, democratica, di dialogo e di consenso per il Venezuela", ha aggiunto. Su questo fronte è stata sottolineata anche la nomina da parte dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, dell'economista spagnolo-uruguaiano, Enrique Iglesias, come consigliere speciale per il Venezuela. (segue) (Abu)