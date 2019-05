Brasile: paese guadagna un posto in classifica su competitività ma resta in coda

- Il Brasile ha guadagnato una posizione nell'annuario mondiale della competitività (Wcy) ma resta tra gli ultimi paesi della classifica, ostacolato soprattutto da fattori come livello dell'istruzione, situazione dei conti pubblici e l'occupazione. Nell'edizione del 2019 della classifica, pubblicata martedì 28 maggio dall'Istituto internazionale per la gestione e lo sviluppo (Imd), il Brasile è salito di un gradino raggiungendo il cinquantanovesimo posto, precedendo solo Croazia, Argentina, Mongolia e Venezuela. Nell'edizione dello scorso anno, il Brasile aveva registrato il primo miglioramento relativo della competitività dal 2010, passando dal sessantunesimo al sessantesimo posto su 63 paesi valutati. Il timido miglioramento del Brasile nell'ultimo anno riflette in parte i progressi nel campo della performance economica. (segue) (Brb)