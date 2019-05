Usa: Michael Avenatti si dichiara non colpevole nel caso Nike e Stormy Daniels (2)

- L'avvocato avrebbe minacciato di tenere una conferenza stampa per rivelare "accuse di condotta scorretta da parte degli impiegati di Nike". La seconda accusa riguarda invece una presunta deviazione - in un suo conto bancario – di un pagamento di quasi 300.000 dollari che la sua ex cliente, Stormy Daniels, doveva incassare per la pubblicazione di un libro. Secondo i pubblici ministeri, l'avvocato ha poi usato i soldi sottratti a Daniels per pagare mensilmente la sua Ferrari, oltre che per coprire i costi di biglietti aerei, hotel, ristoranti e gli stipendi del personale. L'accusa è di appropriazione indebita di denaro che aspettava a Daniels quando Avenatti rappresentava l'attrice di film per adulti nella sua pubblica battaglia contro il presidente Trump e il suo ex avvocato Michael Cohen. (Was)