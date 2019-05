Serbia-Russia: ambasciatore russo Cepurin, Mosca condanna attacco unità speciali nel nord del Kosovo

- La Russia condanna fermamente l'attacco di stamane nel nord del Kosovo da parte delle unità speciali kosovare: lo ha detto l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Cepurin, secondo una nota emessa dall'ambasciata. "Condanniamo con decisione l'attacco delle forze speciali kosovare nella regione del nord del Kosovo abitata dai serbi. E' un atto pericoloso e va contro tutti gli accordi esistenti. Siamo infuriati per la provocazione delle autorità di Pristina in relazione al cittadino russo, il collaboratore Unmik Mihajl Krasnoscekov", ha dichiarato Cepurin in riferimento al cittadino russo arrestato stamane durante un'operazione condotta dalle forze speciali kosovare che ha portato all'arresto di 23 persone nel nord del Kosovo a maggioranza serba. (Seb)