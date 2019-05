Brasile: ministro Energia, licenze realizzazione linea elettrica Tucurui pronte entro giugno

- Il ministro dell'energia brasiliano, Bento Albuquerque, ha dichiarato che le licenze necessarie per avviare i lavori per la realizzazione della linea elettrica Tucurui, nota come Linhão Manaus-Boa Vista, dovrebbero essere pronte entro la fine del primo semestre del 2019. "Credo che entro la fine di giugno avremo la licenza di installazione", ha risposto ai giornalisti che lo hanno intervistato in occasione dell'inaugurazione dell'evento di energia rinnovabile Energy Week. Si tratta di una conferma rispetto al cronoprogramma annunciato dal governo relativamente alla realizzazione della linea elettrica che fornirà energia allo stato del Roraima. Lo scorso 21 maggio il sottosegretario per l'energia elettrica del ministero dell'Energia, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, aveva infatti annunciato che i lavori per la realizzazione dell'importante opera strategica sarebbero iniziati nei primi giorni di agosto. (segue) (Brb)