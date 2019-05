Brasile: ministro Energia, licenze realizzazione linea elettrica Tucurui pronte entro giugno (3)

- "Ho incontrato i rappresentanti del consorzio che svolgerà il lavoro (Eletronorte e Alupar Investimentos), oltre alla Fondazione nazionale dell'indio (Funai) e all'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama). I negoziati sul risarcimento in favore degli indigeni sono a buon punto e il progetto ambientale indigeno di base sarà concluso questa settimana", ha detto il sottosegretario all'energia elettrica Sampaio Cyrino. La domanda di autorizzazione ambientale per l'avvio dei lavori sarà presentata ad Ibama il 10 giugno: "In questo modo saranno garantite le scadenze originali. Con l'approvazione delle licenze ambientali a metà luglio, i lavori inizieranno ad agosto", ha aggiunto. (segue) (Brb)