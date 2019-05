Brasile: ministro Energia, licenze realizzazione linea elettrica Tucurui pronte entro giugno (5)

- Lo stato ha speso oltre 70 milioni di real (15 milioni di euro) per poter garantire l'approvvigionamento di energia elettrica sul territorio dopo l'interruzione della fornitura da parte del Venezuela. La Roraima Energia, società responsabile della distribuzione nello stato, per sopperire al taglio di elettricità ha infatti attivato cinque centrali termoelettriche che consumano un milione di litri di gasolio giornalieri, per un costo di circa 3 milioni di real (680 mila euro) al giorno. I costi sono a carico del Conto nazionale di combustibile (Cnb) e quindi dei contribuenti. I consumatori brasiliani dovranno pagare 1,9 miliardi di real (430 milioni di euro) quest'anno per la produzione di energia nelle centrali termiche a diesel necessaria per fornire i 210 Mw di cui il Roraima ha bisogno. (Brb)