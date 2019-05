Canada-Cina: Freeland, Pechino non risponde a richiesta di incontro su arresto Kovrig e Spavor

- Il ministro degli Affari esteri del Canada, Chrystia Freeland, ha manifestato la volontà di incontrare l'omologo cinese per discutere del caso dei due canadesi, Michael Kovrig e Michael Spavor, arrestati con l'accusa di rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale. Freeland, davanti alla commissione Affari esteri della Camera dei Comuni a Ottawa, ha detto di aver parlato con l'ambasciatore cinese in Canada del caso Kovrig e Spavor, arrestati lo scorso dicembre. La Cina però non ha inviato alcun segnale in risposta all'offerta di Freeland di incontrare anche il ministro degli Esteri cinese. (segue) (Res)