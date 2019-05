Perù-Bolivia: ministro Esteri peruviano conferma progetti su integrazione energetica e corridoio bioceanico (2)

- I presidenti del Perù, Martin Vizcarra, e della Bolivia, Evo Morales, si erano riuniti la settimana scorsa a Lima, al margine del vertice per i cinquant'anni della Comunità andina delle nazioni (Can), istanza regionale composta da Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù. In quell'occasione i due avevano accordato riprendere nell'ambito del gabinetto binazionale del prossimo giugno le conversazioni sul cosiddetto "corridoio bioceanico", mega progetto di infrastruttura destinato a creare un collegamento terrestre diretto tra oceano Atlantico e Pacifico dal Brasile al Perù. Il corridoio bioceanico mira ad unire i porti di Ilo, in Perù, e Santos, in Brasile attraverso un percorso di oltre 4 mila chilometri che attraversa anche Bolivia, Argentina, Uruguay e Paraguay. (segue) (Abu)