Uruguay: riunione presidente Vazquez con rappresentanti Ue, focus su accordo commerciale e crisi Venezuela (3)

- La nomina, si legge in un comunicato del Servizio europeo per l'azione esterna, consentirà di potenziare l'impegno diplomatico e politico sul fronte venezuelano. Iglesias, prosegue la nota, sosterrà il lavoro dell'Ue e del Gruppo di contatto internazionale per contribuire a promuovere una soluzione pacifica e democratica alla crisi in Venezuela, attraverso elezioni libere ed eque; fornirà consulenza all'alto rappresentante e al Gruppo di contatto e si impegnerà in iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti interessate in Venezuela e degli attori internazionali e regionali. Economista spagnolo-uruguaiano, Iglesias è stato segretario generale della Segreteria generale iberoamericana dal 2005 al 2014 e presidente della Banca interamericana di sviluppo, oltre a ricoprire l'incarico di ministro degli Esteri dell'Uruguay. (Abu)