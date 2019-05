Iran: dipartimento Stato Usa, raid aerei russi e siriani rappresentano "escalation spericolata"

- Il Dipartimento di Stato Usa ha definito "un'escalation spericolata" i recenti attacchi aerei del governo russo e siriano nella Siria nord-occidentale. "Gli attacchi indiscriminati contro i civili e le infrastrutture pubbliche come scuole, mercati e ospedali rappresentano una incalzante escalation del conflitto ed è inaccettabile", ha detto ieri, 28 maggio, la portavoce del Dipartimento di Stato Morgan Ortagus, e ripresa dalla stampa statunitense. I recenti attacchi aerei del governo siriano, sostenuti dagli alleati di Assad a Mosca, hanno creato più di 300.000 sfollati e ucciso 229 civili, secondo l'Unione delle organizzazioni di soccorso medico in Siria (Uossm), organizzazione non governativa siriana che gestisce diversi ospedali nelle regioni colpite. (segue) (Was)