Brasile: paese guadagna un posto in classifica su competitività ma resta in coda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un tasso di interesse basso per un periodo più lungo e l'inflazione ridotta, insieme al potenziale del mercato hanno favorito un maggiore flusso di capitali esteri", afferma l'Imd in una nota. "Per quanto riguarda l'andamento dell'economia, le incertezze politiche ed economiche hanno un impatto sul commercio estero del Paese", sostiene Imd. Il paese ha chiuso il 2018 con i conti in rosso per il quinto anno consecutivo e la disoccupazione è ancora in crescita, elementi che hanno impedito al Brasile di guadagnare posti in classifica. Ritardi sono stati poi registrati nel campo dell'efficienza aziendale, produttività industriale, oltre che nel campo delle infrastrutture, e nel campo dell'Istruzione. Questo criterio è uno dei più preoccupanti per il Brasile, secondo l'Imd. Preoccupazione è stata espressa per quanto riguarda la disuguaglianza sociale e la disuguaglianza di genere. (Brb)