Usa: pacchetto di aiuti per calamità naturali nuovamente bloccato alla Camera (2)

- Dopo il voto unanime di giovedì scorso al Senato, previa approvazione del presidente Usa Donald Trump, il pacchetto di aiuti per le zone colpite da calamità naturali rimane dunque bloccato alla Camera dei rappresentanti. Giovedì i senatori statunitensi avevano raggiunto un accordo con il presidente Donald Trump su un pacchetto di aiuti per le zone colpite da calamità naturali che non include i fondi supplementari richiesti dalla Casa Bianca per realizzare il muro di confine con il Messico. Il disegno di legge prevede 19,1 miliardi di dollari per assistere gli Stati devastati dagli incendi, dagli uragani e dalle inondazioni. Il pacchetto di aiuti è rimasto per mesi fermo a causa di diversi ostacoli, tra cui la riluttanza di Trump a fornire più denaro al Portorico, devastato dagli uragani e, più recentemente, per la richiesta della Casa Bianca di ulteriori finanziamenti alle frontiere. (Was)