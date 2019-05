Venezuela: proseguono ad Oslo contatti tra governo e opposizioni, focus su elezioni presidente (2)

- L'apertura di un nuovo processo elettorale è una strada auspicata non solo dalle opposizioni interne, ma anche da diverse istanze internazionali a partire dall'Unione Europea. L'ipotesi di partenza è il mancato riconoscimento delle elezioni di maggio 2018 con cui Maduro ha ottenuto un nuovo mandato alla guida del paese. Alcuni paesi, Stati Uniti in primis, vorrebbero che il processo partisse solo dopo l'estromissione di Maduro, definito "usurpatore" del potere dall'oppositore Juan Guaidò. Altri, come il Messico e l'Uruguay che sono alla testa del cosiddetto "Meccanismo di Montevideo", ritengono che non si debba varcare il confine nazionale e lasciare che il Venezuela decida la strada migliore per un ritorno alle urne. Il governo Maduro rivendica però la legittimità delle elezioni della scorsa primavera e, da ultimo, ha proposto invece che al voto vada l'Assemblea nazionale, il parlamento controllato dalle opposizioni e presieduto da Guaidò. (segue) (Brb)