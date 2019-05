Venezuela: proseguono ad Oslo contatti tra governo e opposizioni, focus su elezioni presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contatti "informali" tra le parti ad Oslo, i primi dopo il "giuramento" che Juan Guaidò ha prestato a gennaio come presidente ad interim del paese, si erano già tenuti nelle settimane scorse. Una mossa accolta con favore da diverse istanze internazionali e rilanciata dallo stesso Maduro, sempre pronto a rivendicare il lato dialogante che le opposizioni gli negano. Guaidò, che ha riconosciuto il "passo falso" del tentativo si sollevazione militare del 30 aprile, mostra comunque di non ignorare le preoccupazioni di parte del suo seguito, scettico nei confronti dell'apertura di un nuovo dialogo con Maduro interpretato come un assist alla politica dilatoria di Caracas. "È un invito a partecipare a una mediazione offerta della Norvegia. Non è un negoziato, non è un dialogo", ha detto Guaidò invitando i presenti a una manifestazione tenuta domenica "a non cadere nella narrativa del regime. È una iniziativa in più tra quelle che stiamo portando avanti" per ottenere "la fine dell'usurpazione, il governo di transizione ed elezioni libere". (segue) (Brb)