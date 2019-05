Venezuela: proseguono ad Oslo contatti tra governo e opposizioni, focus su elezioni presidente (5)

- Non si tratta dell'unica istanza di mediazione internazionale aperta per risolvere la crisi. Il Gruppo di Lima, i paesi americani che con più decisione chiedono l'abbandono di Maduro, ha fissato per il 6 giugno la nuova riunione a Città del Guatemala. L'Unione europea ha nominato l’economista Enrique Iglesias consigliere speciale per il Venezuela. Ex titolare della Segreteria generale iberoamericana dal 2005 al 2014 e presidente della Banca interamericana di sviluppo, presterà la sua consulenza anche al Gruppo di contatto internazionale auspicato dall'Unione europea. Lunedì il portale "AlNavio" aveva dato notizia di un incontro in Vaticano tra l'inviato speciale Usa per il Venezuela, Elliott Abrams, il segretarpo di stato della Santa Sede, Pietro Parolin, e il cardinale venezuelano Baltazar Porras. (segue) (Brb)