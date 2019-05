Usa: disputa commerciale con Cina e caso Huawei rischiano di rallentare sviluppo rete 5G

- L'offensiva dell'amministrazione Trump contro le ambizioni sul 5G della Cina e del colosso della tecnologia mobile Huawei avrà ripercussioni anche sulle aspirazioni nelle tecnologie di rete wireless degli Stati Uniti. Il provvedimento del dipartimento del Commercio degli Usa, progettato per impedire a Huawei di acquistare componenti critici, potrebbe rendere più difficile per i produttori di apparecchiature di telecomunicazione statunitensi ed europee acquistare determinate forniture, scrive il “Wall Street Journal” citando dirigenti del settore. Inoltre, le nuove tariffe del 25 per cento dell'amministrazione Trump sulle merci cinesi hanno già reso più costoso l'invio di prodotti negli Stati Uniti da parte di aziende occidentali con fabbriche in Cina, tra cui Cisco Systems. (segue) (Was)