Brasile: debito pubblico federale diminuisce dell'1 per cento ad aprile

- Il debito pubblico federale (Dpf), che include l'indebitamento interno ed esterno del Brasile, è sceso dell'1 per cento in termini nominali ad aprile 2019, rispetto a marzo. Lo rende noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia. Lo stock di debito è passato dai 3.917 miliardi di real (867 miliardi di euro) di marzo ai 3.878 miliardi (858 miliardi di euro) del mese scorso. Il debito interno pubblico federale (Dpmfi), che è la parte del debito pubblico sul mercato domestico, è diminuito del 1,09 per cento ad aprile, passando da 3.764 (833 miliardi di euro) a 3.723 miliardi di real (824 miliardi di euro) da marzo ad aprile. Il debito pubblico estero federale (Dpfe), sul mercato internazionale, è aumentato dell'1,03 per cento, chiudendo ad aprile a 155 miliardi di real (38 miliardi di euro). (segue) (Brb)