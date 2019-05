Brasile: debito pubblico federale diminuisce dell'1 per cento ad aprile (2)

- Quest'anno, il debito pubblico federale (Dpf) secondo il documento di programmazione economica e finanziaria, dovrebbe attestarsi tra i 4.100 miliardi di real (924 miliardi di euro) e i 4.300 mila miliardi di real (970 miliardi di euro), secondo il piano annuale di finanziamento (PAF) del debito pubblico nel 2019. I principali detentori del debito pubblico federale sono i fondi di investimento, con una partecipazione del 26,1 per cento nel capitale azionario. Il restante è detenuto da fondi pensione (25,5 per cento) e istituzioni finanziarie (21,6 per cento) figurano quindi nell'elenco dei titolari di debito. (Brb)