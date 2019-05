Usa: Missouri potrebbe diventare il primo Stato senza cliniche per aborti

- Il Missouri potrebbe diventare il primo Stato senza strutture abortive funzionanti dal 1973, anno delle sentenza della Corte Costituzionale “Roe v. Wade” che legalizzò l'aborto negli Stati Uniti. Se il Missouri non rinnoverà la licenza all'unica clinica statale per aborti questa potrebbe chiudere entro la settimana, hanno detto i funzionari di Planned Parenthood, organizzazione che promuove e pratica gli aborti. I dirigenti dell'associazione hanno dichiarato di aver intentato una causa per ottenere un ordine restrittivo per impedire allo Stato di chiudere la clinica. Planned Parenthood ha detto che funzionari statali stanno indagando su "un gran numero di possibili carenze" della struttura e hanno chiesto di ascoltare sette medici. (segue) (Was)