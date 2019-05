Usa: Missouri potrebbe diventare il primo Stato senza cliniche per aborti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 maggio Mike Parson, governatore del Missouri, ha firmato il disegno di legge che proibisce l'aborto dopo l'ottava settimane di gravidanza. "Firmando questo disegno di legge oggi stiamo inviando un forte segnale alla nazione che, nel Missouri, rappresentiamo la vita, proteggiamo la salute delle donne e sosteniamo i non nati", ha detto Parson in una dichiarazione subito dopo la firma. "Tutta la vita ha valore e vale la pena proteggere", ha aggiunto. Il Missouri è diventato l'ultimo Stato a guida repubblicana a emanare una rigida legge contro l'aborto che ha dato il via ad una serie di battaglie legali che potrebbero portare la Corte Suprema a riconsiderare la cosiddetta sentenza “Roe v. Wade”, che riconosce il diritto all'aborto anche in assenza di problemi di salute. (Was)