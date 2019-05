Usa: al via in Oklahoma processo per oppioidi contro Johnson & Johnson (2)

- Domenica, l'Oklahoma ha annunciato un accordo di 85 milioni con Teva Pharmaceuticals, compagnia farmaceutica con sede in Israele, per il ruolo assunto dai suoi farmaci nella crisi da oppioidi. Teva, in una dichiarazione, ha rimarcato però che l'accordo "non stabilisce alcuna infrazione da parte della compagnia", che "non ha contribuito all'abuso di oppioidi in Oklahoma in alcun modo". A marzo, Purdue Pharma, il produttore di OxyContin, un antidolorifico a base di oppiacei, ha accettato un accordo da 270 milioni di dollari con lo Stato. Teva, il più grande produttore di farmaci generico del mondo, sarebbe dovuta comparire in tribunale oggi insieme a Johnson & Johnson. (Was)