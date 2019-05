Brasile: banca statale Bndes restituirà 30 miliardi di real al governo entro fine mese

- Il presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Joaquim Levy, ha annunciato che l'istituto restituirà al dipartimento del Tesoro 30 miliardi di real (6,6 miliardi di euro) entro la fine del mese di maggio. Il pagamento si riferisce ai prestiti che l'istituto di credito statale ha ricevuto dallo stato tra il 2008 e il 2014 da prestare a sua volta a tasso agevolato a particolari settori della società. Nei primi cinque mesi del 2019, l'istituzione prevede di restituire un totale di 48 miliardi di real al governo (10,6 miliardi di euro), degli oltre 100 miliardi (22,1 miliari di euro) che il governo ha richiesto in restituzione entro fine anno. Levy ha inoltre affermato che le erogazioni di prestiti previsti dalla sua gestione nella banca saranno pari a non più dell'1 per cento del Pil, e dunque ben al di sotto delle percentuali stanziate nel corso dei governi precedenti. (segue) (Brb)