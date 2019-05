Kosovo: premier Haradinaj, "vogliamo buoni rapporti con tutti i vicini"

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha commentato l'idea del presidente Hashim Thaci di un'unione tra Kosovo e Albania affermando che Pristina vuole buoni rapporti con tutti i paesi vicini. "Vogliamo rispettare i nostri vicini. Come sapete i rapporti con Macedonia del Nord, Montenegro e Albania sono buoni, ma le difficoltà sono con la Serbia", ha dichiarato ieri Haradinaj nel corso di una visita nella località di Novobrdo. Secondo il premier, l'interesse di Belgrado per i cittadini serbo kosovari è comprensibile ma "non ci impedisce di adempiere i nostri doveri nei confronti dei cittadini serbi del Kosovo". (segue) (Kop)