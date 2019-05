Kosovo: premier Haradianj, operazione di polizia nel nord solo per applicare la legge

- L'operazione della polizia kosovara nel nord del paese è stata finalizzata solamente all'applicazione della legge: lo ha chiarito oggi il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj, invitando i serbi a "preservare la pace". "L'azione della polizia è stata contro le persone coinvolte nel traffico illegale, nella criminalità organizzata e in altri crimini", ha dichiarato Haradinaj tramite il suo profilo Facebook ufficiale. Secondo quanto spiegato, alcune delle persone coinvolte in queste azioni sarebbero agenti delle dogane, della polizia e altri cittadini comuni. "Come primo ministro, confermo che è una questione di applicazione della legge e niente più. Invito i serbi a preservare la pace ed a rispettare la legge", ha affermato il premier kosovaro. Una persona è rimasta ferita e cinque sono state arrestate nell'operazione di polizia 'Rosu', condotta dalle forze kosovare ieri sera nel nord del paese. Anche alcuni agenti della polizia albanese hanno preso parte all'operazione, risultato di mesi di indagini guidate dall'Ufficio della procura speciale kosovara. (segue) (Kop)