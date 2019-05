Kosovo-Serbia: missione Kfor invita alla calma dopo operazione di polizia nel nord

- La missione della Nato in Kosovo (Kfor) informa che la polizia kosovara sta effettuando un'operazione in tutto il paese, a seguito di alcuni mandati di arresto emessi dal Tribunale di Pristina in relazione ad un'indagine per fatti di corruzione. E' quanto si legge in una nota stampa della missione Kfor, diffusa all'indomani dell'operazione di polizia nel Kosovo settentrionale che sta destando preoccupazione a Belgrado. "La Kfor conferma che si tratta solo di un'operazione di polizia e nessun esponente delle Forze di sicurezza kosovare o di altri corpi militari è stato dispiegato nel nord del Kosovo", si legge nella nota che precisa dunque come l'operazione rispetti la risoluzione Onu 1244. La Kfor non nasconde "la sensibilità politica del momento", motivo per cui il comandante della missione "invita tutte le parti a gestire le dispute pacificamente e con senso di responsabilità, senza l'uso della forza o la violenza". La Kfor invita la cittadinanza alla calma e assicura che continua a monitorare la situazione, dicendosi "pronta a intervenire, se richiesto, come attore esterno, al fine di garantire la sicurezza di tutte le comunità nel rispetto del suo mandato nel quadro della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu". (segue) (Kop)