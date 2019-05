I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: presidente Vucic ordina allerta Forza armate dopo arresti in Kosovo settentrionale - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ordinato lo stato d'allerta delle Forza armate nazionali dopo gli arresti avvenuti nelle scorse ore nel nord del Kosovo, area a maggioranza serba. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", citando fonti riservate, sarebbero pronte alle operazioni anche le unità speciali delle forze di polizia. Il capo dello Stato serbo ha convocato stamane d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale dopo che si è svolta nel nord del Kosovo un'operazione da parte della polizia locale, finalizzata all'arresto di persone sospettate di essere coinvolte in attività di contrabbando. Da quanto si apprende dai media kosovari, le forze dell'ordine avrebbero incontrato resistenza durante le operazioni, contesto che avrebbe portato al ferimento di due agenti. Non è stato ancora reso noto quanti siano gli arrestati. Il procuratore che lavora sul caso, Syle Hoxha, ha detto alla piattaforma online "Kallxo" che tra le persone arrestate risulta anche il comandante della polizia del Kosovo a Zubin Potok, nel distretto di Kosovska Mitrovica. (segue) (Res)