Balcani: presidente bosniaco Dodik, fatti in Kosovo "duro colpo alla pace"

- L'operazione delle forze speciali della polizia kosovara di stamattina rappresenta "un duro colpo alla fragile pace in Kosovo". Lo ha affermato oggi il presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik all'agenzia "Srna". Dodik ha detto che l'operazione "non deve essere tollerata dalla presenza della comunità internazionale". Dodik ha affermato che "la Serbia ha il diritto di proteggere il proprio popolo, rimasto vulnerabile nonostante la presenza internazionale". Dodik ha dichiarato che "l'operazione non è rivolta contro la criminalità ma contro la presenza del popolo serbo in Kosovo, al fine di provocarne l'esodo".(Bos)