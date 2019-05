Russia: portavoce ministero Esteri, arresti nord del Kosovo sono ennesima provocazione

- Gli arresti compiuti stamane dalle unità speciali della polizia kosovara nel nord del Kosovo sono "una nuova provocazione" da parte di Pristina: lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zaharova, secondo quanto riporta la stampa serba. L'obiettivo, ha aggiunto la portavoce, è quello di costringere la popolazione non albanese ad abbandonare i luoghi in cui abita. Zaharova ha inoltre ricordato che nel corso del processo di dialogo fra Belgrado e Pristina è stato concordato che le unità speciali kosovare armate di manganelli non sarebbero entrate nel Kosovo settentrionale. A prescindere da ciò, ha proseguito Zaharova, tali atti si sono continuamente ripetuti negli ultimi anni e le forze internazionali guardano a questo in modo indulgente. (segue) (Rum)