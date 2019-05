Kosovo: premier Haradinaj, "conosciamo agenda russa per destabilizzare Balcani"

- Le istituzioni del Kosovo intendono trattare il caso del diplomatico russo fermato nell'ambito dell'operazione di polizia nel nord nel rispetto delle convenzioni internazionali: Pristina e gli altri paesi della regione "hanno dimestichezza con l'agenda russa per destabilizzare i Balcani". Lo ha detto il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj tramite il suo profilo Twitter ufficiale. Secondo quanto affermato in precedenza da Haradinaj, l'operazione di polizia nel nord è stata finalizzata al contrasto della criminalità, "un pericolo non solo per il Kosovo ma per tutti i paesi". Secondo Haradinaj, la polizia kosovara ha agito su ordine della procura e nel rispetto delle regole. Il premier kosovaro ha infine precisato che l'esercito del Kosovo non è stato coinvolto in questa operazione, "in quanto non c'è motivo per ciò dal momento che non è un suo dovere". (segue) (Kop)