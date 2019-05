Kosovo: premier Haradinaj, "conosciamo agenda russa per destabilizzare Balcani" (2)

- Il cittadino russo impiegato della missione dell’Onu in Kosovo (Unmik) Mikhail Krasnoshchekov, arrestato questa mattina in Kosovo, è stato rilasciato. Lo riferisce un portavoce dell’Unmik. Krasnoshchekov è stato arrestato nel corso di un’operazione della polizia kosovara nei comuni del nord del paese, a maggioranza serba. Krasnoshchekov avrebbe tentato di resistere all’arresto e, nonostante goda dell’immunità diplomatica, è stato quindi preso in consegna dalle forze di polizia. Secondo alcune fonti locali l’impiegato dell’Unmik sarebbe rimasto ferito durante l’arresto. (Kop)