Serbia: deputati approvano report su Kosovo presentato da presidente Vucic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto presentato da Vucic affronta le trattative fra Belgrado e Pristina dal 2013, anno della firma dell'Accordo di Bruxelles, al 2019. Nella relazione si conferma la volontà di proseguire i colloqui con Pristina non appena siano create le condizioni per tale proseguimento. La Serbia, secondo la relazione, non ha intenzione di abbandonare un approccio pacifico per risolvere il problema del Kosovo. Il report ricorda infine che i serbi hanno ricevuto la possibilità attraverso l'Accordo di Bruxelles di formare una comunità autonoma. L'esame della relazione è stata avviata ieri dal parlamento serbo alla presenza del capo dello Stato. (segue) (Seb)