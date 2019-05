Serbia: deputati approvano report su Kosovo presentato da presidente Vucic (5)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ordinato stamane lo stato d'allerta per le Forze armate nazionali dopo aver convocato d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale seguito degli arresti avvenuti nelle ore precedenti. Secondo quanto riportava l'emittente "Rts", sarebbero state pronte alle operazioni anche le unità speciali delle forze di polizia. Vucic è poi intervenuto dinanzi ai deputati del parlamento nazionale per illustrare gli sviluppi dopo gli arresti compiuti dalla polizia kosovara nel nord del Kosovo. La maggior parte degli arrestati, ha precisato Vucic, sono di etnia serba ma vi sono anche dei bosniaci. Gli arresti sono avvenuti all'interno dei comuni a maggioranza serba con un'azione avviata alle 5 e 50 di questa mattina. "Si tratta per lo più di appartenenti alla polizia kosovara proprio come eravamo venuti a sapere e come abbiamo detto ai rappresentanti Ue il 17 maggio", ha detto Vucic. (segue) (Seb)