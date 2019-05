Serbia: deputati approvano report su Kosovo presentato da presidente Vucic (7)

- L'informazione è stata successivamente confermata dal ministero degli Esteri russo che ha definito "un atto oltraggioso" l'arresto di Mikhail Krasnoshchekov, impiegato presso Unmik rilasciato dopo alcune ore dalle autorità kosovare. Gli arresti compiuti stamane dalle unità speciali della polizia kosovara nel nord del Kosovo sono "una nuova provocazione" da parte di Pristina, ha aggiunto nella giornata di oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zaharova, secondo quanto riporta la stampa serba. L'obiettivo, ha aggiunto la portavoce, è quello di costringere la popolazione non albanese ad abbandonare i luoghi in cui abita. Zaharova ha inoltre ricordato che nel corso del processo di dialogo fra Belgrado e Pristina è stato concordato che le unità speciali kosovare armate di manganelli non sarebbero entrate nel Kosovo settentrionale. A prescindere da ciò, ha proseguito Zaharova, tali atti si sono continuamente ripetuti negli ultimi anni e le forze internazionali guardano a questo in modo indulgente. (segue) (Seb)