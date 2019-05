Serbia: deputati approvano report su Kosovo presentato da presidente Vucic (9)

- "Siamo fermamente convinti che una maggiore cooperazione giudiziaria e di polizia sia necessaria da parte di tutti gli attori nel pieno rispetto dell'accordo di Bruxelles. L'operazione di polizia a Mitrovica rivolta ai singoli indagati provenienti da tutta la regione e dal resto del Kosovo, a seguito di ordinanze giudiziarie, dovrebbe essere condotta in conformità alla legge e adeguatamente comunicata. Siamo in contatto con la leadership di Pristina e Belgrado e abbiamo chiesto la massima moderazione", ha concluso. In mattinata anche la missione della Nato in Kosovo (Kfor) ha inviato una nota, informando che la polizia kosovara sta effettuando un'operazione in tutto il paese, a seguito di alcuni mandati di arresto emessi dal Tribunale di Pristina in relazione ad un'indagine per fatti di corruzione. (segue) (Seb)