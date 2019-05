Roma: Mussolini (FI) su bimbo morto in asilo nido, tragedia che non può rimanere inosservata

- "Quanto accaduto questa mattina in un asilo nido all'Appio mi lascia profondamente triste. Mi auguro che le forze dell'ordine ricrescano a ricostruire in fretta i fatti". Lo dichiara in una nota Alessandra Mussolini, eurodeputata di Forza Italia, commentando la morte di un bambino avvenuta oggi in un asilo nido a Roma. "La madre sostiene che il povero bambino non soffrisse di alcuna patologia - prosegue Mussolini - Ritengo pertanto più che mai essenziale un’adeguata valutazione degli avvenimenti. Non faccio alcuna illazione, il mio è soltanto l’appello di una madre che non può accettare che la morte di un bimbo così piccolo resti inosservata. Mi affido alla competenza dei militari dell’Arma, che sapranno certamente verificare il grado di efficacia delle misure di sicurezza all'interno dell’asilo", conclude Mussolini. (Com)