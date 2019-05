Fmi-Messico: domani si apre visita di Lagarde, colloqui con presidente Lopez Obrador (4)

- L'organismo multilaterale considera quindi necessario evitare ulteriori battute d'arresto alle riforme strutturali, pena l'emergere di ulteriori incertezze che possono pesare sugli investimenti privati e sulla crescita dell'occupazione. Inoltre, il Fondo ha raccomandato di portare avanti il piano di consolidamento fiscale nel medio termine, anche stringendo ulteriormente i cordoni del bilancio, in modo da stabilizzare il debito pubblico, aumentare la fiducia e rimpinguare le risorse in grado di assorbire eventuali choc futuri. L'Fmi ritiene infine ragionevole continuare a usare la leva monetaria per accompagnare l'andamento dei prezzi, non escludendo un possibile calo dei tassi. (Mec)