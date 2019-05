Guatemala-Usa: fimarto accordo per lotta comune contro traffico droga e migranti

- Stati Uniti e Guatemala hanno firmato lunedì un accordo di cooperazione per il contrasto al traffico di droga e per controllare il flusso di migranti verso il nord del continente americano. L'intesa è stata siglata lunedì dal presidente del Guatemala, Jimmy Morales, e dal segretario di stato ad interim della Sicurezza nazionale Usa, Kevin McAleen, in visita lampo nel paese centroamericano. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno guatemalteco, Enrique Degenhart, l'accordo aumenterà la capacità delle forze nazionale di contrastare le strutture criminali dedite al traffico di migranti. "Lo scambio di informazioni e buone pratiche, così come la persecuzione penale che svolgeremo assieme, ci dovranno permettere di evitare che si continui a creare questo abuso verso la nostra popolazione migrante", ha detto Degenhart citato dai media locali. (Mec)