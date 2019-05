Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, interviene alla conferenza stampa "Il Cinema in Piazza 2019".Spazio We Gil, largo Ascianghi 5 (ore 12)– l'assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo, partecipa all'incontro pubblico con i cittadini del V Municipio sul progetto di isola ambientale nel quartiere di Centocelle.Villa de Sanctis-Casa della Cultura, via Casilina 665 (ore 17.30)VARIE- Presentazione della 13^ edizione del Rapporto sullo stato sociale 2019 "Welfare pubblico e welfare aziendale", redatto nel dipartimento di economia e diritto dell'Università La Sapienza di Roma, con il sostegno del master di economia pubblica e il contributo di studiosi ed esperti esterni. Ai saluti del rettore Eugenio, del preside della facoltà di economia Fabrizio D'Ascenzo e del direttore del dipartimento di economia e diritto Silvia Fedeli, seguiranno le considerazioni di sintesi di Felice Roberto Pizzuti, curatore del rapporto e l’intervento del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. È prevista inoltre la partecipazione di: Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, dello sviluppo economico edelle politiche sociali; Giuseppe Pisauro, presidente dell’ufficio parlamentare di Bilancio; Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria, per il lavoro e le relazioni industriali; Pasquale Tridico, presidente dell’Inps.Aula Ezio Tarantelli, Facoltà di Economia della Sapienza, via del Castro Laurenziano 9 (ore 9) XCOL4 (segue) (Rer)