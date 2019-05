Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio visita la Comunità ebraica di Roma. Ad accoglierlo il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello e la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni. Il programma dell'incontro prevede un colloquio privato tra il ministro e le istituzioni ebraiche, cui seguirà una visita al Museo ebraico di Roma.Via Catalana (9.30)- Presentazione del premio internazionale "La donna dell'anno", promosso dal Consiglio regionale della Valle D'Aosta, col patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri-dipartimento Pari Opportunità, e in collaborazione con il Soroptimism International club Valle D'Aosta.Senato della Repubblica, sala Zuccari (ore 11)- Presentazione dell'iniziativa frutto dell'accordo tra Codacons e Farmacie comunale per garantire la salute dei residenti e aumentare la tutela dei diritti dei cittadini.Farmacia comunale di Fiumicino, via della Scafa 145/d (ore 11)- Il vicesindaco di Roma Capitale, Luca Bergamo, il presidente Emanuele Bevilacqua, il direttore del Teatro di Roma, Giorgio Barberio Corsetti, il direttore artistico del Silvano Toti Globe Theatre, Gigi Proietti, partecipano alla presentazione della Stagione 2019 del Silvano Toti Globe Theatre. Saranno presentiMaria Teresa Toti, presidente Fondazione Silvano Toti, e i registi e gli attori degli spettacoli in programma.Silvano Toti Globe Theatre, largo Acqua Felix (ore 18) (Rer)