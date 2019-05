Usa: Corte Suprema si esprime a metà su legge aborto in Indiana

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una legge dell'Indiana che richiede la sepoltura o la cremazione dei feti in seguito ad un aborto, ma i giudici hanno preferito non esprimersi sulla legge emanata dallo stato che vieta gli aborti a causa di malformazioni del feto, o per ragioni legate a razza o sesso. La corte ha indicato che avrebbe aspettato le sentenze di altri tribunali prima di affrontare tale questione. La legge in questione dell'Indiana è stata firmata dal vicepresidente Mike Pence quando era governatore dello stato. Questo significa che non ci sarà una più ampia discussioni - almeno per il momento - in materia di aborto e quindi una possibile revisione della cosiddetto “Roe v. Wade”, la sentenza del 1973 che legalizzò l’aborto in tutti gli Stati Uniti. La sentenza era molto attesa perché sarebbe stata la prima su un tema così delicato da quando i giudici di orientamento conservatore alla Corte Suprema hanno la maggioranza, essendo 5 su 9. (Was)