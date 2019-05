Usa: pacchetto di aiuti per calamità naturali nuovamente bloccato alla Camera

- Sono due gli esponenti del Partito repubblicano che hanno votato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti contro il pacchetto di aiuti per le zone colpite da calamità naturali da 19,1 miliardi di dollari, concordato la scorsa settimana dal Gran old party (Gop) e dai Democratici. Si tratta del secondo tentativo fallito in pochi giorni. Thomas Massie ha contestato oggi, 28 maggio, il pacchetto di aiuti che i leader della Camera volevano approvare rapidamente per inviare il sostegno federale alle vittime di disastri naturali. Massie si è così unito a Chip Roy che venerdì scorso si è espresso contro il testo bloccando il primo tentativo di far passare il provvedimento perché non prevede il finanziamento che il presidente Trump aveva richiesto per le operazioni di messa in sicurezza lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. (segue) (Was)