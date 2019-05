Venezuela: proseguono ad Oslo contatti tra governo e opposizioni, focus su elezioni presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si dovrebbero protrarre fino a domani, mercoledì 29, i colloqui che i rappresentanti del governo di Nicolas Maduro e delle opposizioni stanno tenendo in Norvegia per dare una soluzione alla crisi politica del Venezuela. Lo scrive il portale "AlNavio", lo stesso che aveva dato in esclusiva la notizia dei primi contatti informali tenuti a metà mese in Norvegia. Il cuore del dibattito, a quanto riferisce la testata, rimane la possibilità di portare il paese alle urne per eleggere, con la presenza di osservatori internazionali, il presidente del paese. Una richiesta caldeggiata dalle opposizioni e da buona parte della comunità internazionale ma che rimane spinoso per il veto sin qui posto dal presidente Maduro. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sui media regionali, le opposizioni starebbero cercando di lasciare al governo l'onere di non accettare le elezioni come unica soluzione alternativa a una evoluzione violenta della crisi. (segue) (Brb)