Usa: disputa commerciale con Cina e caso Huawei rischiano di rallentare sviluppo rete 5G (4)

- Il presidente Trump ha firmato il 15 maggio un ordine esecutivo teso a proibire alle compagnie statunitensi delle telecomunicazioni l'impiego di apparecchiature elettroniche prodotte da aziende che pongono un rischio potenziale per la sicurezza nazionale. L'ordine esecutivo, che non menziona espressamente alcun paese o azienda, è oggetto di considerazione da parte della Casa Bianca da almeno un anno, ma la sua firma è stata più volte rinviata. L'ordine fa appello all'International Emergency Economic Powers Act, una legge che conferisce al presidente l'autorità di regolare il commercio in risposta a emergenze nazionali o minacce alla sicurezza degli Stati Uniti. L'ordine dà mandato al dipartimento del Commercio Usa, in cooperazione con altre agenzie federali, di approntare un piano con i criteri concreti di attuazione dei divieti. (Was)