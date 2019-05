Kosovo-Serbia: Russia condanna operazione polizia nei territori kosovari a maggioranza serba

- Il ministero degli Esteri russo ha condannato l'intrusione delle forze speciali kosovare nelle municipalità del Kosovo settentrionale, a maggioranza serba, e gli arresti nei confronti di alcuni residenti locali. Secondo il ministero quest’operazione è un'altra provocazione di Pristina mirata a cacciare la popolazione di etnia non albanese dal Kosovo. La polizia kosovara è entrata nei territori popolati da serbi nel Kosovo settentrionale all'inizio della giornata. I media serbi hanno inizialmente riferito che 13 serbi sono stati arrestati, ma il presidente serbo Aleksandar Vucic ha parlato di oltre 20 persone fra cui Mikhail Krasnoschekov, un dipendente russo della Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo. "Consideriamo l'intrusione delle forze speciali del Kosovo nei municipi a maggioranza serba nel nord nella mattina del 28 maggio e la detenzione di 13 serbi locali come un'altra provocazione di Pristina, mirata a minacciare e cacciare la popolazione non albanese e assumere il controllo su questi comuni attraverso l'uso della forza", si legge nella nota del ministero degli Esteri russo (segue) (Rum)