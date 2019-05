Kosovo: operazione polizia nel nord, cittadino russo impiegato nell'Unmik tra gli arrestati

- La polizia kosovara ha arrestato questa mattina un cittadino russo, impiegato nella missione Onu in Kosovo (Unmik), nell'ambito dell'operazione di polizia nel nord del Kosovo che ha determinato una serie di arresti. Lo ha confermato il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, sottolineando che l'arresto sarebbe avvenuto in quanto il cittadino russo si sarebbe opposto all'azione delle forze di polizia kosovare. Sono circa 30 le persone arrestate, incluso il cittadino russo di nome Mikhail Krasnoschekov. Alcuni media riferiscono che l'impiegato russo dell'Unmik sarebbe in ospedale avendo riportato alcune ferite. "L'operazione è stata condotto in un'ampia parte del territorio del Kosovo. Agenti e cittadini di diversi paesi sono stati arrestati. Un uomo russo, che ha cercato di ostacolare la polizia durante questa operazione, è stato arrestato", ha detto Thaci. Secondo il presidente kosovaro, l'operazione delle forze di polizia ha avuto come obiettivo il contrasto di "fenomeni negativi". (Kop)