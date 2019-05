Kosovo: ministero Esteri Mosca, arresto impiegato russo Unmik è atto oltraggioso

- La Russia ritiene che la detenzione di un cittadino russo in Kosovo sia oltraggiosa e chiede che la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) fornisca informazioni complete sul suo arresto oltre a impiegare ogni sforzo possibile per consentirne la scarcerazione. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota. La polizia kosovara ha condotto all'inizio della giornata un'operazione speciale nelle regioni settentrionali del Kosovo popolate principalmente da serbi. Circa 30 persone sono state detenute, tra cui un cittadino russo impiegato dell'Unmik, Mikhail Krasnoshchekov. Secondo i resoconti dei media, Krasnoshchekov sarebbe stato ricoverato in ospedale a causa di alcune ferite. "L’arresto è stato effettuato nonostante il fatto che il russo abbia un'immunità diplomatica in qualità di dipendente delle Nazioni Unite. Consideriamo questo atto oltraggioso e un'ennesima manifestazione della politica provocatoria dell'élite albanese del Kosovo", conclude la nota. (Rum)